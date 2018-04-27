Ким Чен Ын на саммите расхвалил Мун Чжэ Ину северокорейскую лапшу

"Вечером на ужин у нас будет знаменитое блюдо Севера — холодная лапша", — сказал Ким Чен Ын, обращаясь к своему визави перед началом переговоров.

Он выразил уверенность, что Мун Чжэ Ин впервые сможет отведать настоящий северокорейский «нэнмён». Это блюдо готовят и в Республике Корея, но именно Пхеньян считается его родиной.

В рамках подготовки к саммиту в Пханмунджом по просьбе Сеула была доставлена специальная машинка для производства лапши из прославленного пхеньянского ресторана «Оннюгван». Изготовленное на ней холодное блюдо будет подано лидерам двух стран в пятницу в ходе ужина.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым северокорейским лидером, посетившим Республику Корея. Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд.