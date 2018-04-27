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Ким Чен Ын на саммите расхвалил Мун Чжэ Ину северокорейскую лапшу
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Ким Чен Ын на саммите расхвалил Мун Чжэ Ину северокорейскую лапшу 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Korea Summit Press Pool / Getty Images
КОЯН /Республика Корея/, 27 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом межкорейского саммита в пятницу расхвалил южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину фирменную пхеньянскую лапшу «нэнмён». Встреча лидеров транслировалась в прямом эфире для журналистов в Кояне, расположенном вблизи межкорейской границы.
"Вечером на ужин у нас будет знаменитое блюдо Севера — холодная лапша", — сказал Ким Чен Ын, обращаясь к своему визави перед началом переговоров.
Он выразил уверенность, что Мун Чжэ Ин впервые сможет отведать настоящий северокорейский «нэнмён». Это блюдо готовят и в Республике Корея, но именно Пхеньян считается его родиной.
В рамках подготовки к саммиту в Пханмунджом по просьбе Сеула была доставлена специальная машинка для производства лапши из прославленного пхеньянского ресторана «Оннюгван». Изготовленное на ней холодное блюдо будет подано лидерам двух стран в пятницу в ходе ужина.
Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым северокорейским лидером, посетившим Республику Корея. Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чже Ином, которое длилось около 30 секунд.
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