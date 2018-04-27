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Раскрыт подарок Ким Чен Ына президенту Южной Кореи
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Раскрыт подарок Ким Чен Ына президенту Южной Кореи 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Korea Summit Press Pool / Getty Images
Лидер КНДР Ким Чен Ын привез на межкорейский саммит пхеньянскую гречневую лапшу для южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
По словам товарища Кима, речь идет о лапше нэнмён. Он отметил, что было бы хорошо, если его коллега попробовал ее «сегодня вечером на банкете».
В пятницу, 27 апреля, начался межкорейский саммит. Планируется, что главы государств обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также перспективы улучшения отношений. Так, северокорейский лидер пообещал, что больше не будет будить Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые Пхеньян обычно проводит ранним утром.
Также, по словам Юн Ён Чхана, пресс-секретаря президента Республики Корея, Ким призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове и «построить желанный хороший мир». Он рассказал, что Ким Чен Ын намерен посетить Сеул, Мун Чжэ Ин, в свою очередь, рассказал о желании попасть на священную для северокорейцев гору Пэктусан.
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, также присутствующая за столом переговоров, предложила ускорить объединение двух Корей. Ее ремарка, отметил представитель Южной Кореи, «вызвала дружный одобрительный смех у всех присутствующих».
Также на брифинге рассказали, что среди прочих обсуждался вопрос объединения железных дорог двух стран. «Президент Мун отметил, что это внесло бы значительный вклад в экономическое сотрудничество», — пояснил Юн.
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