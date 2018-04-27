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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи пхеньянскую лапшу
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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи пхеньянскую лапшу 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Глава КНДР Ким Чен Ын привез на межкорейский саммит пхеньянскую гречневую лапшу для президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, передает РИА «Новости».
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