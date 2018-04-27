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Ким Чен Ын пообещал не будить Сеул пусками ракет
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Ким Чен Ын пообещал не будить Сеул пусками ракет 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными запусками, которые северокорейская сторона обычно проводила ранним утром, сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чхан.
«Ким Чен Ын сказал президенту Муну, что слышал, что тот всегда встает спозаранку из-за ракетных запусков Севера, и пообещал, что больше не будет тревожить его сон», — сказал пресс-секретарь, слова которого передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Кроме того, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США. Москва назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.
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