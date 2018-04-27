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Трансляцию межкорейского саммита начали на главных экранах Южной Кореи
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Трансляцию межкорейского саммита начали на главных экранах Южной Кореи 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Вещание основных моментов встречи велось в режиме прямого эфира. Власти обеих сторон демонстрируют большую открытость для журналистов.
В крупнейших городах Южной Кореи на улицах и площадях установлены огромные экраны, где ведется трансляция как прямого эфира, так и сделанных видеозаписей. Многие прохожие останавливаются перед экранами и наблюдают за исторической встречей.
Напомним, что сегодня 27 апреля на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом проходит встреча лидеров двух Корей — президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Нынешний саммит стал третьей в истории встречей лидеров Юга и Севера. До этого главы двух Корей проводили переговоры в 2000 году (Ким Дэ Чжун и Ким Чен Ир) и 2007 году (Но Мун Хен и Ким Чен Ир). Оба предыдущих саммита проходили на территории КНДР — в Пхеньяне.
Данный саммит стал возможным в результате потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном, которое началось с 2018 года. Большой импульс сближению придала Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, куда КНДР направила своих атлетов, группу поддержки, болельщиков, а также художественные коллективы. Кроме того, во время Олимпиады Южную Корею посетили две официальные делегации КНДР. В одной из них приняла участие младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. В ходе последовавших затем контактов Сеул и Пхеньян договорились о проведении саммита с участием своих лидеров. Южная Корея также стала посредником при организации встречи между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что переговоры Трама и Кима состоятся в начале июня этого года.
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