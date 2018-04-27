КНДР и Южная Корея начали межкорейский саммит

Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение.

Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить историческую встречу, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.

Ранее сообщалось, что Главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.