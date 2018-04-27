Сестра лидера КНДР предложила ускорить объединение Кореи 

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон за столом переговоров лидеров Южной Кореи и КНДР предложила ускорить объединение двух Корей. Об этом сообщил старший пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.
"Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи", — сказал он.
Напомним, что сегодня на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом проходит встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Нынешний саммит стал третьей в истории встречей глав двух государств.