Сестра лидера КНДР предложила ускорить объединение Кореи

"Ким Ё Чжон сказала, что надо ускорить объединение Кореи", — сказал он.

Напомним, что сегодня на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом проходит встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Нынешний саммит стал третьей в истории встречей глав двух государств.