Любимое блюдо Ким Чены Ына произвело фурор среди южнокорейцев

Сообщается, что жители Сеула на обеденном перерыве переполнили рестораны в северокорейском стиле, где подается лапша нэнмён. «Сегодня у нас определенно больше клиентов благодаря саммиту. Обычно у нас такой поток посетителей бывает только летом», — признался сотрудник одного из подобных заведений. Сотрудник другого ресторана добавил, что посетители продолжают прибывать, несмотря на то, что все места на парковке заняты.

В начале саммита Ким Чен Ын сообщил, что привез для коллеги пхеньянскую гречневую лапшу и был бы рад, если бы он попробовал ее «вечером на банкете».

Нэнмён — холодная гречневая лапша с водой, разбавленной с соевым соусом и горчицей, в которую добавляют яйцо, овощи и отварное мясо (как правило, говядину).