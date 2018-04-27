Ещё
Любимое блюдо Ким Чены Ына произвело фурор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любимое блюдо Ким Чены Ына произвело фурор среди южнокорейцев 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: AFLO / Globallookpress.com
Жители Южной Кореи массово заинтересовались холодной лапшой нэнмён после того, как стало известно, что ее подадут на ужине лидера КНДР Ким Чен Ына и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Об этом сообщило новостное агентство Южной Кореи Yonhap.
Сообщается, что жители Сеула на обеденном перерыве переполнили рестораны в северокорейском стиле, где подается лапша нэнмён. «Сегодня у нас определенно больше клиентов благодаря саммиту. Обычно у нас такой поток посетителей бывает только летом», — признался сотрудник одного из подобных заведений. Сотрудник другого ресторана добавил, что посетители продолжают прибывать, несмотря на то, что все места на парковке заняты.
В начале саммита Ким Чен Ын сообщил, что привез для коллеги пхеньянскую гречневую лапшу и был бы рад, если бы он попробовал ее «вечером на банкете».
Нэнмён — холодная гречневая лапша с водой, разбавленной с соевым соусом и горчицей, в которую добавляют яйцо, овощи и отварное мясо (как правило, говядину).
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию666
Джигарханян захотел умереть дома46
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве125
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»101
Путин поделился планом развитии России122
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение