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Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
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Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла» 

РИА Новости 2 часа назад
Телеканал Al Arabia опубликовал видеозапись авиаудара ВВС Саудовской Аравии по автомобилю главы Высшего политического совета Йемена и лидера движения "Ансар Алла" Салеха ас-Сама.
На кадрах показан пуск двух ракет. Первая попала в автомобиль, после чего вторая машина остановилась, из нее выбежали люди. После этого в них была запущена вторая ракета.
О гибели ас-Самада стало известно 23 апреля. Духовный лидер движения "Ансар Алла", контролирующего северную часть Йемена, Абдель Малик аль-Хуси пообещал наказать причастных к гибели главы Высшего политического совета. Он возложил ответственность за авианалет на США и Саудовскую Аравию.
Салех Али аль-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года, с тех пор фактически руководил государством. В начале апреля он пообещал Саудовской Аравии "год, полный баллистических ракет".
В стране с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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Опубликовано видео убийства главы движения «Ансар Алла»
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