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Заключенный-трансгендер хочет быть колдуньей
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Заключенный-трансгендер поборется в суде за право быть колдуньей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: North Carolina Department of Public Safety
В американском штате Северная Каролина заключенный-трансгендер подал в суд на тюрьму из-за того, что исправительное заведение не дает ему возможности заниматься колдовством. Об этом сообщает New York Post.
Дженифер Энн Джазмайн (Jennifer Ann Jasmaine), ранее носившая имя Дуэйн Фокс (Duane Fox), утверждает, что нарушено ее конституционное право исповедовать Викку — религию, основанную на почитании природы.
По словам трансгендера, она не может есть соответствующую еду и носить ритуальную одежду. В то же время христианам в колонии позволяют совершать религиозные обряды шесть раз в неделю, указала Джазмайн. Она также заявила, что ей необходимо совершать обряды на природе дважды в неделю.
По закону штата, тюрьмы обязаны предоставлять заключенным все условия для исполнения религиозных практик. Однако Джазмайн сообщила, что подала заявление на получение необходимых атрибутов — одежду, продукты и свечи — месяц назад, а ответа все еще не получила.
«Для Джазмайн религия — это не просто религия, это образ жизни. Это путь, который она себе избрала», — говорится в исковом заявлении.
Представитель Департамента общественной безопасности штата комментарий дать отказался.
Дуэйна Фокса осудили в июле 2014 года на 16 лет за сексуальные домогательства.
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