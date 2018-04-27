Ещё
Джонсон просит НАТО «призвать Россию к ответу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон просит НАТО «призвать Россию к ответу» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил, что намерен обсудить международную политику России с представителями НАТО, передает РИА "Новости" текст заявления главы британского МИДа.
"Способность НАТО к быстрому реагированию уже была продемонстрирована быстрым ответом альянса на атаку [экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери и [предполагаемую химатаку] в Сирии и проявлением солидарности с действиями Великобритании. Такую же поддержку мы встретили от ЕС и G7. Мы должны cохранять темп и привлечь Россию к ответственность за ее безрассудное и дестабилизирующее поведение", — говорится в заявлении.
Отмечается, что данная встреча будет первой для представителей НАТО после инцидента в английском Солсбери. Также из текста заявления следует, что будут обсуждаться возможные кибератаки со стороны России и другие "гибридные угрозы".
Встреча Джонсона и глав министерств иностранных дел стран-участниц НАТО пройдет в пятницу, 27 апреля.
Ранее Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для изучения "пагубного поведения" России.
Газета.Ru: последние новости
Названа дата встречи глав КНДР и Южной Кореи Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать детей
Комментарии7  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1392
США отговаривали партнеров идти на брифинг России182
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство84
Россия совершила атаку по сирийским боевикам276
Трамп доложил о борьбе с «пагубным влиянием РФ»8
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение