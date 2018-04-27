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Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать детей
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Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать детей 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они намного лучше их родителей. Об этом пишет газета The New York Times.
"Не могу поверить, что [работники] медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у [работников] медиа это получилось, я не знаю", — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.
Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал дожидаться ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.
"Ну что ж, поздравляю вас (сказал Трамп, показывая на журналистов. — "Газета.Ru"). Вы проделали хорошую работу. Здесь [показывает на детей] вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь [показывает на себя] вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети", — пошутил Трамп.
Ранее телеканала CNN подсчитал, сколько раз за год Трамп использовал слово "фейковый". Чаще всего этим словом он характеризует работу либеральных СМИ.
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