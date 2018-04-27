Трамп удивился, что журналисты смогли воспитать детей

"Не могу поверить, что [работники] медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у [работников] медиа это получилось, я не знаю", — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.

Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются ли дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал дожидаться ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.

"Ну что ж, поздравляю вас (сказал Трамп, показывая на журналистов. — "Газета.Ru"). Вы проделали хорошую работу. Здесь [показывает на детей] вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь [показывает на себя] вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети", — пошутил Трамп.