Помпео рассказал о программе Ким Чен Ына по денуклеризации КНДР

"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", — сказал Помпео.

По его словам, он заявил лидеру КНДР, что цель США «полная, достоверная, необратимая денуклеаризация».

"Он (Ким Чен Ын) согласился и готов представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", — добавил Помпео.