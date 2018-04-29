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Помпео рассказал о программе Ким Чен Ына по денуклеризации КНДР
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Помпео рассказал о программе Ким Чен Ына по денуклеризации КНДР 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ABC News.
"У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны", — сказал Помпео.
По его словам, он заявил лидеру КНДР, что цель США «полная, достоверная, необратимая денуклеаризация».
"Он (Ким Чен Ын) согласился и готов представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать", — добавил Помпео.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис высказался за дипломатическое решение по денуклеаризации КНДР.
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