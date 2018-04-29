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Майк Помпео рассказал о целях своей встречи с Ким Чен Ыном
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Майк Помпео рассказал о целях своей встречи с Ким Чен Ыном 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Новый госсекретарь США, бывший глава ЦРУ, Майк Помпео в интервью ABC рассказал, что целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было обсуждение денклеаризации Корейского полуострова.
«Думаю, это важно. Это важно, каждый шаг имеет значение. Цель остается той же: полная поддающаяся проверке, необратимая денуклеаризация», — прокомментировал Помпео итоги состоявшегося межкорейского саммита.
«У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что понимаем, что жители Северной Кореи и Ким Чен Ын готовы обсуждать наиболее важные вещи», — добавил он.
По словам Помпео, США не примут от КНДР никаких обещаний и слов о денуклеаризации, а будут смотреть на действия и поступки.
«Мы знаем историю. Мы знаем риски. Теперь мы будем вести себя по-другому. Мы будем проводить переговоры по-другому, не так, как раньше. Мы собираемся потребовать принять эти шаги — мы используем слово «необратимые» с большими намерениями. Мы собираемся потребовать шагов, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем обещаний. Мы не примем слов. Мы будем смотреть на действия и поступки», — сказал Помпео.
Ранее The Washington Post сообщила о тайной встрече Помпео и Ким Чен Ына. По информации издания, встреча проводилась в связи с возможными переговорами между Трампом и лидером КНДР. Позднее инофрмацию о встрече подтвердил президент США Дональд Трамп.
27 апреля состоялся межкорейский саммит, по итогам которого была подписана декларация, в которой, в частности, предусматривается совместная работа по денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также договорились заключить мирный договор в будущем.
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