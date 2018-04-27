Ещё
Джина Хэспел приняла полномочия и. о. директора ЦРУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © The OSS Society
Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел стала исполняющей обязанности главы ведомства после того, как в четверг прежний глава Майк Помпео был утвержден на должность госсекретаря США, сообщается на странице ЦРУ в Twitter.
"Во время переходного периода я попросила сотрудников ЦРУ по-прежнему быть сосредоточенными на нашей жизненно важной миссии и, как и всегда, делать все возможное, чтобы снабжать разведданными руководство страны, чтобы Америка была сильной и защищенной", — приводятся в сообщении слова Хаспел.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора ЦРУ Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел. Более ста американских военных в отставке призвали американский сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если после тщательных проверок ее прошлого выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.
РИА Новости: последние новости
В Думе нашли британские химикаты, заявил зампостпреда Сирии при ОЗХО Пашинян объявил пятницу "днем отдыха" для оппозиции Столтенберг призвал продолжать диалог с Россией
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1310
США отговаривали партнеров идти на брифинг России105
Россия совершила атаку по сирийским боевикам268
Состояние Наргиз резко ухудшилось63
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство73
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение