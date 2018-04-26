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Мелания Трамп получила от мужа в день рождения открытку
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Мелания Трамп получила от мужа в день рождения открытку 

Журнал ОК! 1 час назад
26 апреля исполнилось 48 лет первой леди США Мелании Трамп. Журналисты попытались узнать, как поздравил ее супруг Дональд Трамп. Политик почему-то занервничал, когда отвечал на вопросы в интервью Fox & Friends. Он отметил, что, возможно, не дал своей жене слишком многого.
Вот, что я вам скажу, я подарил ей прекрасную открытку. Знаете, я очень занят для того, чтобы искать подарки. Но я подарил ей красивую открытку и прекрасный букет цветов. И она проделала фантастическую работу с Францией, — заявил Трамп.
Американский лидер имел в виду недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит в Вашингтон. Первая леди провела государственный ужин в их честь.
Ведущий интервью, воспользовавшись слежубным положением, передал телепоздравление Мелании.
Давайте сделаем это в день её рождения. С Днем Рождения, Мелания!, — сказал ведущий.
Отметим, что во время официального визита французского лидера с женой в США Трамп пытался взять жену за руку, чтобы позировать фотографам. Она одернула руку, но потом поддалась мужу.
Дональд и Мелания Трамп
Мелания Трамп «очень-очень недовольна своей жизнью».
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