Мелания Трамп получила от мужа в день рождения открытку

26 апреля исполнилось 48 лет первой леди США Мелании Трамп. Журналисты попытались узнать, как поздравил ее супруг Дональд Трамп . Политик почему-то занервничал, когда отвечал на вопросы в интервью Fox & Friends. Он отметил, что, возможно, не дал своей жене слишком многого.

Вот, что я вам скажу, я подарил ей прекрасную открытку. Знаете, я очень занят для того, чтобы искать подарки. Но я подарил ей красивую открытку и прекрасный букет цветов. И она проделала фантастическую работу с Францией , — заявил Трамп.

Американский лидер имел в виду недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит в Вашингтон. Первая леди провела государственный ужин в их честь.

Ведущий интервью, воспользовавшись слежубным положением, передал телепоздравление Мелании.

Давайте сделаем это в день её рождения. С Днем Рождения, Мелания!, — сказал ведущий.

Отметим, что во время официального визита французского лидера с женой в США Трамп пытался взять жену за руку, чтобы позировать фотографам. Она одернула руку, но потом поддалась мужу.

Дональд и Мелания Трамп

Мелания Трамп «очень-очень недовольна своей жизнью».