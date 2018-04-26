У террористов нашли химикаты из Солсбери

«В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из какого другого места, как из Солсбери», — уточнил он.

Он выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Арабской республике, посетит брошенные боевиками склады.

Рядом с британским городом Солсбери находится химическая лаборатория Портон-Даун, занимающаяся, среди прочего, химическим оружием. В частности, специалисты данного учреждения изучали нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ , шпион Сергей Скрипаль