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У террористов нашли химикаты из Солсбери
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У террористов нашли химикаты из Солсбери 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Reuters
У боевиков в Сирии обнаружены химикаты, поставленные из Германии и Великобритании. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид, передает «Интерфакс».
≥≥ США не появились на брифинге в ОЗХО
«В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии, из Великобритании, из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из какого другого места, как из Солсбери», — уточнил он.
Он выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Арабской республике, посетит брошенные боевиками склады.
Рядом с британским городом Солсбери находится химическая лаборатория Портон-Даун, занимающаяся, среди прочего, химическим оружием. В частности, специалисты данного учреждения изучали нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ, шпион Сергей Скрипаль.
6 апреля появилась информация о применении химического оружия в сирийском городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Несмотря на это, США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля обстреляли территорию Сирии.
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