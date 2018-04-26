В сирийской Думе нашли химикаты из Солсбери

«В хранилище химического оружия, которое оставили террористы в Думе, мы нашли химикаты из Германии , из Великобритании , из лаборатории Портон-Дауна в Солсбери, не из другого места, а из Солсбери», — сказал Абейд, передает «Интерфакс»

Ранее российские военные заявляли, что в сирийском городе Думе провинции Восточная Гута обнаружена лаборатория, используемая для производства химоружия. Среди этих веществ были тиодигликоль и диэтаноламин, нужные для получения сернистого и азотистого иприта.