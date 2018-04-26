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Д. Трамп: переговоры М. Помпео и Ким Чен Ына длились больше часа
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Д. Трамп: переговоры М. Помпео и Ким Чен Ына длились больше часа 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Вашингтон, 26 апреля /Синьхуа/ — Президент США Дональд Трамп сегодня сообщил, что глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые длились более часа.
Д. Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends сообщил, что М. Помпео и Ким Чен Ын «нашли общий язык друг с другом» в ходе переговоров, которые длились более часа.
М. Помпео также является выбором Д. Трампа на пост государственного секретаря на замену Рексу Тиллерсону.
Д. Трамп добавил, что М. Помпео в ходе секретной поездки в КНДР также провел переговоры со своим северокорейским коллегой.
"Они провели прекрасную встречу", — сказал Д. Трамп. «Дела с Северной Кореей /КНДР/ идут отлично. Посмотрим, что как все разрешится».
Вместе с тем Д. Трамп сказал, что решение о дате и месте его встречи с Ким Чен Ыном еще не принято.
Д. Трамп на прошлой неделе в Твиттере подтвердил, что ранее в этом месяце М. Помпео встречался с Ким Чен Ыном, отметив, что «встреча прошла гладко, и были сформированы хорошие взаимоотношения».
Поездка М. Помпео была нацелена на проведение подготовки к прямым переговорам между лидерами двух стран. Ожидается, что переговоры состоятся в мае или начале июня. —0—
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