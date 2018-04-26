Катар сумел выжить при блокаде

Москва , 26 апреля — «Вести. Экономика» Экономика Катара доказала свою устойчивость и надежность, быстро оправившись от последствий блокады, заявил председатель правления Qatar First Bank (QFB) Абдулла бин Фахад бин Гораб Аль-Марри. Во время обращения к ежегодному общему собранию QFB (AGM) вчера Аль-Марри заявил: «2017 год был сложным для всех финансовых учреждений страны, в условиях продолжающейся незаконной блокады, установленной против Катара рядом соседних стран ССЗ. Это препятствовало развитию бизнеса как на местном, так и на региональном уровнях. Тем не менее, экономика Катара доказала свою надежность, поскольку быстро оправилась от последствий этой блокады и продолжает это делать. В QFB мы не застрахованы от влияния глобальных и региональных экономических условий. В 2017 году доход банка составил 334,2 млн риалов, чистый убыток составил 269,3 млн риалов. Это связано с пересмотром стоимости инвестирования частного акционерного капитала на ряде рынков». Совет директоров QFB, а также акционеры, руководство и члены AGM обсудили и утвердили финансовые результаты банка и результаты за предыдущий год.

Владимир Путин встретился в понедельник с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамаадом Аль Тани. Обсудили ситуацию в Сирии и двусторонние отношения. Сейчас идёт беседа в узком составе, затем состоятся переговоры в формате рабочего обеда.

QFB завершил ряд успешных стратегий выхода, что принесло прибыль в 24 млн риалов, а инвестиционный портфель банка продолжил приносить хорошие дивиденды (25,5 млн риалов), что вдвое превысило показатели 2016 года. Доход Банка от финансирования активов увеличился на 12,6 млн риалов, до 82 млн риалов, при этом, доход банка от размещения в финансовых институтах составил 25,6 млн риалов, полученные в основном от размещения средств в фондах денежного рынка, одобренных шариатом. Кроме того, руководство QFB продолжало повышать уровень эффективности, реализуя план рационализации затрат. Это привело к сокращению расходов на персонал на 10,8% и прочих операционных расходов на 20,7% при общем сокращении расходов на 7,8% по сравнению с 2016 годом.QFB также успешно завершил стратегию выхода из Westbourne House и Amanat Holdings, а также частичную стратегию выхода из Avivo Group и Lion Air при высоких доходах акционеров. Согласно новой стратегии банка, QFB продолжает изучать возможности стратегий выхода, чтобы использовать ценность инвестиций в частный акционерный капитал и постепенно перейти к менее капиталоемкой бизнес-модели. Многие портфельные компании Банка хорошо зарекомендовали себя в 2017 году. David Morris успешно продолжил экспансию, открыв новые бутики в Париже и Дохе, в 2018 году ожидается дальнейшее развитие. Кембриджский медицинский и реабилитационный центр увеличил свои доходы на 39%. Некоторые другие компании получили менее благоприятные результаты в 2017 году на фоне макроэкономических изменений, которые оказывают непосредственное влияние на их финансовые показатели. Аль-Марри заявил: «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию в 2017 году, QFB добился прогресса в своей пересмотренной стратегии. QFB претерпевает трансформационный переход от модели инвестирования в патенты к диверсифицированной базе платных источников доходов. В свете этой новой стратегии QFB уже начал получать комиссионные доходы, предлагая инвестиционные продукты, ориентированные на клиента, в первую очередь в сфере недвижимости и авиации». В течение года руководство Банка проведет ряд встреч, в соответствии с новой стратегией кадровых ресурсов QFB, направленной на то, чтобы привлекать талантливых специалистов Катара для работы в QFB. QFB также продолжит реализовывать план по оптимизации ресурсов банка и повышении уровня эффективности за счет проведения жестких мер по сокращению расходов.