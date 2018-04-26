Помпео прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО

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Новый госсекретарь США Майк Помпео спустя всего несколько часов после назначения на должность прибыл в Брюссель , чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО , сообщает телеканал ABC По данным телеканала, министры иностранных дел НАТО встретятся в пятницу в бельгийской столице для подготовки саммита лидеров стран НАТО, намеченного на июль. Министры обсудят вопросы, связанные с Россией Афганистаном , и "политику открытых дверей" для новых членов альянса. По словам высокопоставленного американского чиновника, "Помпео планирует убедиться, что НАТО сохранит единую позицию "нет привычным делам" с Россией, а также призвать членов альянса выполнить обязательства по выделению 2% ВВП на оборону". Турции. Как сообщает телеканал, Помпео также проведет переговоры со своими коллегами из Италии