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Помпео посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию
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Помпео посетит Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Госсекретарь США Майк Помпео совершит 26-30 апреля первые визиты в качестве главы американской дипломатии в Бельгию, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию, передает РИА «Новости» заявление официального представителя ведомства Хизер Науэрт.
"Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Брюссель, Эр-Рияд, Иерусалим и Амман. Госсекретарь с нетерпением ожидает встречи с ключевыми союзниками и партнерами во время своей первой официальной поездки в качестве государственного секретаря", — говорится в сообщении
По ее словам, Помпео посетит Брюссель 26-27 апреля, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО, в ходе которого стороны обсудят подготовку к июльской встрече глав государств и правительств стран Альянса на высшем уровне.
"Затем секретарь посетит Ближний Восток, где встретится с лидерами Саудовской Аравии, Израиля и Иордании для обсуждения важнейших региональных и двусторонних вопросов", — заявила Науэрт.
Ранее сообщалось, что Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге.
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