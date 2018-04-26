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Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов

Среди десятков высланных из США российских дипломатов были предполагаемые шпионы, которые следили за жизнью «перебежчиков» из России и их семей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
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Россиян оставят без торговых центров

Генпрокуратура России подала в суды десятки исков о закрытии торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Макаревич снова оскорбил россиян

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что россияне «прыгнут в печки», если чиновники примут такой закон.
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17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

из личного архива
Несовершеннолетняя российская биатлонистка обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах. Об этом «Советскому спорту» сообщила олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
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Собчак показала трейлер фильма об отце

Опубликован тизер фильма телеведущей Ксении Собчак о ее отце, мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке с яркими высказываниями главы государства Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, сообщается на сайте телеканала "Дождь".
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У Клюева нашли тяжелую болезнь

У актера Бориса Клюева обнаружили болезнь легких, сообщает Telegram-канал Mash.
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Кредитный долг россиян стремительно растет

Количество выданных новых кредитных карт в России в январе-марте 2018 г. выросло на 64,7%, ипотечное кредитование выросло в 1,9 раза, займов до зарплаты — на 10%.
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Умерла звезда сериала "Сваты"

В четверг, 26 апреля, в Киеве умер народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский. Об этом сообщает УНИАН.
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Украинцев оставили без вузов

Олекса-Київ wikipedia
На Украине отменили термин Высшее учебное заведение (ВУЗ). Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
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Варум окончательно решила судьбу "Зимней вишни"

Певица Анжелика Варум решила убрать из своего репертуара песню «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мужа артистки, музыканта Леонида Агутина.
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Дерипаска предопределил судьбу "Русала"

Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией «Русал», передает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники.
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