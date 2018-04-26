Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Главные события четверга

CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов

Среди десятков высланных из США российских дипломатов были предполагаемые шпионы, которые следили за жизнью «перебежчиков» из России и их семей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Россиян оставят без торговых центров

Генпрокуратура России подала в суды десятки исков о закрытии торговых центров из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Макаревич снова оскорбил россиян

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что россияне «прыгнут в печки», если чиновники примут такой закон.

17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах

из личного архива

Несовершеннолетняя российская биатлонистка обвинила своего тренера в сексуальных домогательствах. Об этом «Советскому спорту» сообщила олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Собчак показала трейлер фильма об отце

У Клюева нашли тяжелую болезнь

У актера Бориса Клюева обнаружили болезнь легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Кредитный долг россиян стремительно растет

Количество выданных новых кредитных карт в России в январе-марте 2018 г. выросло на 64,7%, ипотечное кредитование выросло в 1,9 раза, займов до зарплаты — на 10%.

Умерла звезда сериала "Сваты"

В четверг, 26 апреля, в Киеве умер народный артист Украины , актер театра и кино Олег Треповский . Об этом сообщает УНИАН.

Украинцев оставили без вузов

Олекса-Київ wikipedia

На Украине отменили термин Высшее учебное заведение (ВУЗ). Об этом сообщают украинские «Вести» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Варум окончательно решила судьбу "Зимней вишни"

Певица Анжелика Варум решила убрать из своего репертуара песню «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мужа артистки, музыканта Леонида Агутина.

Дерипаска предопределил судьбу "Русала"