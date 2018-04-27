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Служащий СБУ утопил полицейского в колодце
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Служащий СБУ утопил полицейского в колодце 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Украинские полицейские раскрыли дело о гибели своего коллеги осенью минувшего года. Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Как удалось установить правоохранителям, в октябре 2017 года 27-летний сотрудник Службы безопасности Украины, 24-летний старший лейтенант Нацполиции и их 33-летний знакомый, будучи пьяными, попали в ДТП в Кировоградской области, когда на подержанных «Жигулях» преследовали косулю.
Автомобиль перевернулся, в результате чего полицейский оказался прижат металлическим каркасом машины и не подавал признаков жизни.
Тогда служащий СБУ и другой пассажир во избежание огласки приняли решение скрыть произошедшее, утопив «Жигули» в находящемся неподалеку водоеме, а «мертвого» товарища — в колодце, привязав к его ноге камень.
Между тем экспертиза показала, что причиной смерти старшего лейтенанта стали не последствия ДТП, а асфиксия в результате утопления.
Суд арестовал сотрудника СБУ в рамках уголовного дела по статье «Убийство по неосторожности».
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