Ещё
В Армении объявлен «второй раунд революции»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня

Пашинян: оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Оппозиция Армении приняла стратегические решения относительно "второго раунда революции".
≥≥ В Ереване протестующие направились к зданию парламента
Об этом в четверг заявил депутат парламента, лидер антиправительственных демонстраций Никол Пашинян.
"Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений", — сообщил Пашинян.
"Все наши решения будут объявлены вечером на митинге на площади Республики", — отметил Пашинян.
После ухода в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, согласно конституции страны, в течение семи дней парламентские фракции имеют право выдвинуть своих кандидатов на пост премьера, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием в парламенте.
Оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции. Выборы премьера назначены на 1 мая.
ТАСС: последние новости
Участники митингов против антисоциальной политики власти перекрыли движение в центре Киева Трамп считает, что Макрон изменил мнение насчет Ирана после переговоров в Белом доме Участники министерской встречи НАТО обсудят "российскую агрессию"
Комментарии140
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях543
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии54
Центр Москвы превратился в ад47
Россия успокоила «запуганных» морпехов США86
Собчак смогла договориться с Киевом373
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение