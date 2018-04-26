Расмуссен призвал ужесточить санкции против РФ

Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США

Бывший генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал европейские страны присоединиться к "мощнейшему ответу США " на "российскую агрессию".

По его мнению, наибольший эффект произвели санкции Вашингтона против крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. Евросоюз же, как считает Расмуссен, пока ограничивается "символическими жестами и заявлениями о солидарности".

"Для начала ЕС должен ужесточить санкции против России. Один из жестких вариантов — ввести аналогичные американским ограничения, однако убедить все 28 стран-членов Евросоюза пойти на столь жесткую меру может быть непросто. Как минимум, лидеры ЕС должны показать свою решительность и продлить действие текущих санкций с шести до двенадцати месяцев", — написал бывший лидер альянса в статье для газеты The Wall Street Journal.

Параллельно европейские власти могут всерьез заняться "коррумпированными деньгами России в Европе", добавил Расмуссен. По его словам, ужесточение законодательства против отмывания денег "может быть не столь эффективным, как дополнительные санкции", но эта мера способна "ограничить возможности России влиять на европейскую экономику и политику".