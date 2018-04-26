Трамп отреагировал на доклад конгресса с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад конгресса США, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. «Отчёт комитета по разведке только что вышел. «Никаких свидетельств», что кампания Трампа «вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией». Кампания Клинтон оплачивала исследование оппонента (на деньги) из России — Вау! Тотальная охота на ведьм! Должна закончиться сейчас!» — написал Трамп в Twitter. Ранее Конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.