Кремль рассчитывает на консенсус между политическими силами в Армении

"…Вы знаете, что шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор, как вы совершенно правильно сказали. Собственно, главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", — сказал Песков.