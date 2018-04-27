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Кремль рассчитывает на консенсус между политическими силами в Армении
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Кремль рассчитывает на консенсус между политическими силами в Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ/РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на консенсус между политическими силами в Армении, передает РИА «Новости».
"…Вы знаете, что шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор, как вы совершенно правильно сказали. Собственно, главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", — сказал Песков.
Ранее в Армении лидер оппозиции Никол Пашинян потребовал отставки врио премьера Карена Карапетяна и пригрозил бойкотировать внеочередные выборы в парламент в противном случае.
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