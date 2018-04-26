Европейцы назвали главную угрозу демократии

Дезинформация представляет угрозу демократии, такого мнения придерживаются более 80% жителей стран — членов Европейского союза , сообщил еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг

«По результатам последнего исследования, 83% людей сказали, что фейковые новости представляют угрозу для демократии», — приводит его слова ТАСС.

Кинг отметил, что европейцы «особенно обеспокоены международной дезинформацией, нацеленной на оказание влияние на выборы и политику по миграции».

Еврокомиссар пообещал, что ЕС до мая 2019 года примет серьезные меры, направленные против кампаний по дезинформации, чтобы предотвратить возможное вмешательство в выборы в Европейский парламент