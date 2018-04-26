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Европейцы назвали главную угрозу демократии
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Европейцы назвали главную угрозу демократии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Дезинформация представляет угрозу демократии, такого мнения придерживаются более 80% жителей стран — членов Европейского союза, сообщил еврокомиссар по Союзу безопасности Джулиан Кинг.
«По результатам последнего исследования, 83% людей сказали, что фейковые новости представляют угрозу для демократии», — приводит его слова ТАСС.
Кинг отметил, что европейцы «особенно обеспокоены международной дезинформацией, нацеленной на оказание влияние на выборы и политику по миграции».
Еврокомиссар пообещал, что ЕС до мая 2019 года примет серьезные меры, направленные против кампаний по дезинформации, чтобы предотвратить возможное вмешательство в выборы в Европейский парламент.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в других странах.
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