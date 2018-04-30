Рейтинг президента Южной Кореи резко взлетел

СМИ: рейтинг президента Южной Кореи превысил 70% на фоне встречи с лидером КНДР

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые за четыре месяца превысил 70% на фоне его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном . Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap.

По его данным, 70% опрошенных заявили, что одобряют действия Мун Чжэ Ина в качестве главы государства, и этот показатель на 2,2% выше, чем неделей ранее. Процент одобряющих политику президента является самым высоким с середины января, когда 70,6% респондентов выразили удовлетворение руководством Мун Чжэ Ина.

Не одобряют действия главы государства 24,4% участвовавших в исследовании людей, что на 3% ниже по сравнению с результатами, полученными неделей ранее.

Опрос был проведен с 23 по 27 апреля среди 2502 человек.