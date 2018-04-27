Президент Филиппин назвал Ким Чен Ына своим кумиром

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим кумиром и не исключил встречи с ним в будущем. Как сообщает местный телеканал ABS-CBN, об этом глава государства заявил в воскресенье в Давао сразу же после прибытия из Сингапура

"Его всегда изображали плохим парнем, но одним своим поступком он стал для всех героем дня. Теперь он мой кумир", — признался Дутерте.

Дутерте также отметил, что "когда-нибудь встретится с Ким Чен Ыном". "Я скажу ему: ты герой, ты знаешь, в какой момент нужно напрячь все свои силы", — рассказал глава государства.

В пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились, как планировалось, в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам их исторических переговоров была подписана Декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.