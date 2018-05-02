Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.
Собеседник телеканала пояснил, что этот вариант был предложен президентом Республики Корея Мун Чже Ином в ходе саммита 27 апреля.
Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с Кимом, передает Reuters. В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.
30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что «многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли "Дом мира" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» — говорится в сообщении. Этот дом располагается в деревне Пханмунджом.
В начале апреля Вашингтон и Пхеньян провели секретные переговоры о подготовке встречи между руководителями двух государств. Их курирует бывший директор ЦРУ, госсекретарь США Майкл Помпео.