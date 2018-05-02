Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Собеседник телеканала пояснил, что этот вариант был предложен президентом Республики Корея Мун Чже Ином в ходе саммита 27 апреля.

Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с Кимом, передает Reuters . В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.

30 апреля американский лидер написал в своем Twitter, что «многое страны рассматриваются для нашей встречи, но не будет ли "Дом мира" на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и прочным местом, чем третья страна?» — говорится в сообщении. Этот дом располагается в деревне Пханмунджом.

Ранее появлялись слухи о том, что Трамп и Ким могут встретиться в Сингапуре или в Монголии