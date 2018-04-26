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Столтенберг назвал Украину важным партнером НАТО
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Столтенберг назвал Украину важным партнером НАТО 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: AP Photo / Efrem Lukatsky
НАТО продолжит оказывать практическую поддержку Украине, она важный партнер альянса — генсек
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