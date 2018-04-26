CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов

Среди 60 российских дипломатов, выдворенных из США , была группа шпионов, которая, как утверждают американские разведслужбы, занималась выслеживанием осевших в Америке перебежчиков из России , сообщает CNN . Как отмечает канал, в ФБР опасаются, что Москва собиралась сделать этих людей своими целями.

Новые и очень тревожные детали предполагаемого шпионажа в Соединённых Штатах со стороны ряда человек из числа нескольких десятков российских дипломатов, высланных администрацией Трампа. Наш корреспондент по вопросам юстиции Эван Перес и наш репортёр по вопросам преступности и юстиции Шимон Прокупез следят за этой историей. Начнём с вас, Эван. Расскажите нам, что удалось узнать.

Эван Перес, корреспондент CNN: Нам стало известно, что среди 60 российских дипломатов, выдворенных недавно из США администрацией Трампа, была группа шпионов, которая, как считают сотрудники американских разведслужб и правоохранительных органов, занималась выслеживанием осевших в Соединённых Штатах россиян и их семей, которые также находятся здесь в США. И контрразведчики из ФБР знали как минимум об одном случае, когда эти россияне здесь в США предположительно выслеживали людей, которые были частью программы Нам стало известно, что среди 60 российских дипломатов, выдворенных недавно из США администрацией Трампа, была группа шпионов, которая, как считают сотрудники американских разведслужб и правоохранительных органов, занималась выслеживанием осевших в Соединённых Штатах россиян и их семей, которые также находятся здесь в США. И контрразведчики из ФБР знали как минимум об одном случае, когда эти россияне здесь в США предположительно выслеживали людей, которые были частью программы ЦРУ и которым предоставили новые удостоверения личности для того, чтобы они осели в Соединённых Штатах. Вульф, речь тут идёт о перебежчиках, которые, по мнению Владимира Путина, являются врагами российского правительства

Как мы отмечали, всё это породило у ФБР опасения, что Кремль, возможно, собирался нацелиться на этих людей, может быть, даже на их семьи, находящиеся внутри США. Именно поэтому некоторые из них (российских дипломатов. — ИноТВ) оказались среди приблизительно 60 дипломатов, которые в последние несколько недель были высланы из страны.

Мы обратились в посольство России. Они не ответили на нашу просьбу дать комментарий. ЦРУ, ФБР и Белый дом также отказались от комментариев.

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2018 года.

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