CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов 

Среди 60 российских дипломатов, выдворенных из США, была группа шпионов, которая, как утверждают американские разведслужбы, занималась выслеживанием осевших в Америке перебежчиков из России, сообщает CNN. Как отмечает канал, в ФБР опасаются, что Москва собиралась сделать этих людей своими целями.
Новые и очень тревожные детали предполагаемого шпионажа в Соединённых Штатах со стороны ряда человек из числа нескольких десятков российских дипломатов, высланных администрацией Трампа. Наш корреспондент по вопросам юстиции Эван Перес и наш репортёр по вопросам преступности и юстиции Шимон Прокупез следят за этой историей. Начнём с вас, Эван. Расскажите нам, что удалось узнать.
Эван Перес, корреспондент CNN: Нам стало известно, что среди 60 российских дипломатов, выдворенных недавно из США администрацией Трампа, была группа шпионов, которая, как считают сотрудники американских разведслужб и правоохранительных органов, занималась выслеживанием осевших в Соединённых Штатах россиян и их семей, которые также находятся здесь в США. И контрразведчики из ФБР знали как минимум об одном случае, когда эти россияне здесь в США предположительно выслеживали людей, которые были частью программы ЦРУ и которым предоставили новые удостоверения личности для того, чтобы они осели в Соединённых Штатах. Вульф, речь тут идёт о перебежчиках, которые, по мнению Владимира Путина, являются врагами российского правительства.
Как мы отмечали, всё это породило у ФБР опасения, что Кремль, возможно, собирался нацелиться на этих людей, может быть, даже на их семьи, находящиеся внутри США. Именно поэтому некоторые из них (российских дипломатов. — ИноТВ) оказались среди приблизительно 60 дипломатов, которые в последние несколько недель были высланы из страны.
Мы обратились в посольство России. Они не ответили на нашу просьбу дать комментарий. ЦРУ, ФБР и Белый дом также отказались от комментариев.
Материал предоставлен CNN.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2018 года.
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