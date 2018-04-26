Украина полностью закроет транзит российским судам 

В среду, 25 апреля, состоялось заседание Кабмина Украины, на котором было одобрено решение о полном прекращении транзита через территорию страны для российских судов, передает RT.
Соответствующее распоряжение будет внесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Предполагается, что санкции будут наложены также на все суда, которые заходят в порты Крыма.
«Мы не допустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора. Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры», — приводит цитату министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Утро.ру.
Напомним, что ранее Министерство инфраструктуры Украины внесло предложение о запрещении российским судам заходить во внутренние воды страны, передает Газета.ру.