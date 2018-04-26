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Помпео высказался о вступлении Украины в НАТО
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Новый госсекретарь США высказался о перспективах вступления Украины в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 26 апреля 2018
Фото: Reuters
Для того, чтобы попасть в НАТО, Украине нужно проделать большую работу, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Сегодня была дискуссия о потенциальной возможности вступления Украины. Я могу сказать, что предстоит сделать много работы на пути к этому. Я думаю, большая группа [стран НАТО] надеется, что украинцы начнут предпринимать действия, которые могут поставить их на место, где они могут действительно стать страной, стремящейся к вступлению в НАТО», — заявил Помпео, передает ТАСС.
Помпео был утвержден на пост госсекретаря США в четверг.
На прошлой неделе постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заметил, что Украине предстоит пройти долгий путь, чтобы стать членом Североатлантического альянса.
Между тем, Будапешт в марте заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение заседания комиссии Украина — НАТО, пока Киев не изменит принятый в 2017 году закон об образовании.
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