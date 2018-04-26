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Абэ призвал сохранить максимальное давление на КНДР
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Абэ вновь призвал сохранить максимальное давление на КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Behrouz Mehri
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вновь заявил о необходимости сохранения максимального давления на КНДР, чтобы добиться от Пхеньяна конкретных мер по денуклеариации, и намерен продолжать взаимодействие по этому вопросу с США, Южной Кореей, Китаем и Россией.
"В диалоге с КНДР ради самого диалога нет никакого смысла. Международному сообществу необходимо сохранить максимальное давление и добиваться конкретных действий от КНДР", — заявил Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента.
Японский премьер также подчеркнул, что Токио намерен "тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей для выработки конкретных мер по неразрешенным вопросам по КНДР, в частности проблемы похищенных японцев, ядерного вооружения и баллистических ракет".
"В то же время мы продолжим максимальное давление (на КНДР) и намерен тесно сотрудничать с вовлеченным странами, такими как Россия и Китай, и международным сообществом", — добавил глава правительства.
В пятницу, 27 апреля, состоится встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. На прошлой неделе КНДР заявила, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время также рассматривается возможность проведения встречи лидеров КНДР и США.
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