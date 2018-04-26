Абэ призвал сохранить максимальное давление на КНДР

Абэ вновь призвал сохранить максимальное давление на КНДР

"В диалоге с КНДР ради самого диалога нет никакого смысла. Международному сообществу необходимо сохранить максимальное давление и добиваться конкретных действий от КНДР", — заявил Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента.

Японский премьер также подчеркнул, что Токио намерен "тесно взаимодействовать с США и Южной Кореей для выработки конкретных мер по неразрешенным вопросам по КНДР, в частности проблемы похищенных японцев, ядерного вооружения и баллистических ракет".

"В то же время мы продолжим максимальное давление (на КНДР) и намерен тесно сотрудничать с вовлеченным странами, такими как Россия и Китай, и международным сообществом", — добавил глава правительства.