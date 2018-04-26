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Сестра Ким Чен Ына будет сопровождать его во время саммита с Южной Кореей
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Сестра Ким Чен Ына будет сопровождать его во время саммита с Южной Кореей 

РИА Новости 52 минуты назад
РИА НОВОСТИ. КИМ ЧЕН ЫНА ВО ВРЕМЯ САММИТА С ЮЖНОЙ КОРЕЕЙ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО СЕСТРА КИМ Ё ЧЖОН — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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