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Президент Южной Кореи отправился на встречу с Ким Чен Ыном
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Президент Южной Кореи отправился на встречу с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 51 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ МУН ЧЖЭ ИН ОТПРАВИЛСЯ ИЗ СВОЕЙ СЕУЛЬСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ НА ВСТРЕЧУ С КИМ ЧЕН ЫНОМ В ПРИГРАНИЧНОМ ПУНКТЕ ПХАНМУНДЖОМ
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