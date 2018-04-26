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Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в музее мадам Тюссо
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Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в музее мадам Тюссо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Spectrum News NY1 / Twiiter
Рядом с фигурой Меланьи стоит также выполненная из воска фигура ее супруга президента США Дональда Трампа.
Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает телеканал NBC News.
Рядом с фигурой Меланьи стоит также выполненная из воска фигура ее супруга президента США Дональда Трампа.
Фигуры являются частью экспозиции под названием «Give Melania a Voice» (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени Меланьи на странице музея.
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