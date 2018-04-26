Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в музее мадам Тюссо

Дональда Трампа. Рядом с фигурой Меланьи стоит также выполненная из воска фигура ее супруга президента США

Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает телеканал NBC News.

Рядом с фигурой Меланьи стоит также выполненная из воска фигура ее супруга президента США Дональда Трампа.

Фигуры являются частью экспозиции под названием «Give Melania a Voice» (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени Меланьи на странице музея.