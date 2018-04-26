Макрон раскритиковал астанинский процесс

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал астанинский процесс, ведущую роль в котором играют три крупные державы — Иран, Россия и Турция, «неправильным способом» сирийского урегулирования.
По словам Макрона, астанинский процесс «не устраивает» Францию, поскольку он якобы приведет к разделу Сирии, передает ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье Макрон заявил, что Соединенные Штаты, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ. В Госдуме раскритиковали Макрона за планы сохранить присутствие Запада в Сирии, обвинив в намерении дальнейшей дестабилизации региона.