Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Напомню, что заседающая в Страсбурге Ассамблея, в состав которой входит 324 депутата из 47 государств, наряду с другими функциями, призвана следить за соблюдением прав человека в государствах, входящих в состав Совета.

В опубликованном на днях отчёте группы независимых правовых экспертов говорится о том, что в масштабных махинациях фигурируют, как действующие, так и бывшие члены ПАСЕ. Отчёт об этом деле содержит 200 страниц. Речь идёт о взятках в размере 2,4 миллиона евро.

Выяснилось, что депутаты, ответственные за работу по Азербайджану, получали крупные суммы денег, а также дорогие подарки — часы, ковры, черную икру (кавиар), за то, что не допускали критических отчётов о выборах и нарушении прав человека в этой стране.

«Ключевыми лобистами» Азербайджана были итальянский христианский демократ Люка Волонте и двое немцев — бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер (ХСС) и депутат бундестага Карин Штренц (ХДС), оба уже бывшие члены Парламентской Ассамблеи. Кстати, все трое отказались явиться на устный опрос по этому делу.

Только сам Линтнер получил таким образом с 2012 до 2014 гг. 819.500 евро из Баку . Он объяснил, что эти деньги были получены из бакинской НГО.

Ещё в 2016 году прокуратура Милана начала расследование по делу о коррупции и отмыванию денег. Это стало началом скандала в Совете Европы.

Итальянец Волонте был главой фракции христианско-демократической народной партии в Парламентской Ассамблее, В 2015 году он настоял на том, чтобы было изъято критическое решение по политзаключённым в Азербайджане.

Подозрения возникли ещё в 2012 году. Аналитический центр ESI составил документ с заголовком «Кавиар-дипломатия», в котором было указано на многие признаки того, что режим Алиева добивается выгодной для себя позиции ПАСЕ с помощью взяток и подарков.

Карин Штренц из партии ХДС, которую возглавляет Меркель, называет себя «специалистом по Южному Кавказу» и сообщает, что «много лет своей работы посвятила сближению Германии с этим регионом».

Ей вменяется в вину нарушение кодекса поведения парламентария. Так, она не сообщила о нарушениях в проведении выборов в Азербайджане, когда находилась там в составе миссии наблюдателей.

Кроме обвинения в коррупции ей предъявлено также уклонение от взаимодействия со следствием. По этой причине депутат бундестага от СДПГ Франк Швабе, заместитель руководителя делегации ФРГ в Ассамблее в Страсбурге, требует отзыва её депутатского мандата.

Но трое названных европейских политиков — не единственные члены Ассамблеи, имевшие отношение к Азербайджану.

Вырисовывается целая сеть депутатов из различных стран и партий, которые целенаправленно искажали отчёты Парламентской Ассамблеи Совета Европы о положении с правами человека и выборами в государствах с авторитарным режимом, замалчивая нарушения.

В отчёте по делу о коррупции упоминается пятьдесят фамилий (все эти люди проходят пока, как свидетели) и масса уже обработанных документов, указывающие на изъятие негативной информации из отчётов наблюдателей на выборах в государствах с авторитарным режимом.

Немецкие СМИ особо подчеркивают, что коррумпировали европейцев именно те режимы, которые у себя дома не соблюдают права человека, нарушают свободу слова и держат оппозиционеров за решеткой.

В отчёте указывается и на то, что есть явные признаки участия в коррупционном деле бывшего Президента самой Ассамблеи — испанца Педро Аграмунта.

Совет Европы в течение многих лет замалчивал тему коррупции, не в последнюю очередь, благодаря Аргамунту, который тоже был частым гостем в Баку.

Исключительно под давлением возникшем из-за бакинского коррупционного скандала, он, наконец, в октябре 2018 года ушёл в отставку.

Возникает вопрос, почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга?

Сам факт, что члены партий правящего блока ХДС/ХСС лоббируют мусульманскую страну, вызвал шок в Германии.

Пристрастие канцлерин к представителям стран, исповедующих ислам, уже принесло Европе, в частности, Германии колоссальный ущерб. Прежде всего это десятки человеческих жизней в результате терактов от мнимых беженцев оказавшихся террористами.

Обращает на себя внимание то, что именно после выборов в Германии так активно стали заниматься азербайджанским делом. Не потому ли, что двое из трёх «ключевых лобистов» являются соратниками Ангелы Меркель — герр Линтнер из партии ХСС и фрау Штренц из ХДС, которая, кстати, до выборов отказывалась давать интервью на тему коррупции.

И упомянутый президент Ассамблеи ушёл в отставку только после выборов в Германии.

Обвинения в коррупции, являются непременной составляющей претензий Запада по отношению к неугодным ему режимам, наряду с ущемлением всяческих прав и свобод. Однако оказывается, что достаточно всего нескольких баночек черной икры и персидских ковров и вот уже коррупции и нарушений прав человека как не бывало.