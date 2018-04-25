Макрон назвал условие ухода из Сирии

Макрон назвал условие для вывода войск из Сирии

Об этом он сказал на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона в США.

«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в Сирии), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции», — сказал Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.

По его словам, это произойдет «относительно скоро».