Ещё
Де Мистура призвал передать ситуацию в Сирии в МУС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Де Мистура и Могерини призвали передать ситуацию в Сирии в МУС 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сопредседатели конференции по Сирии от ЕС и ООН призвали передать ситуацию в этой стране на рассмотрение МУС, говорится в их совместном заявлении по итогам второй международной донорской конференции в Брюсселе.
Совет глав МИД стран ЕС одобрил на встрече на прошлой неделе заявление, в котором также говорилось, что Евросоюз призывает передать ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд.
"Участники (конференции по Сирии) напомнили о том, что правосудие и подотчетность в переходный период необходимы для обеспечения устойчивого мира и являются неотъемлемой частью любого значимого процесса примирения. Необходимо расследовать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека", — говорится в заявлении главы дипломатии СЕ Федерики Могерини и спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
"Любые организации и лица, виновные в таких нарушениях, включая применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", — отмечается в нем.
"Сопредседатели высоко оценили роль комиссии по расследованию и приветствовали прогресс в работе Международного беспристрастного независимого механизма (IIIM) и призвали к продолжению усилий по обеспечению необходимых средств для его функционирования. Они призвали передать ситуацию в Сирии на рассмотрение МУС", — говорится в документе.
РИА Новости: последние новости
Кейт Миддлтон показала новорожденного принца В Киеве завершился митинг сторонников Саакашвили Слуцкий рассказал, чем грозит пересмотр ядерной сделки с КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина взялась за российские корабли275
Россия провела секретные переговоры в Армении105
Рубль упал без видимых причин62
Россия доказала очередную ложь США494
Агутин рассказал о состоянии Преснякова-старшего6
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение