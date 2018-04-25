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Оппозиция в Армении выдвинула новое требование
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Оппозиция в Армении выдвинула новое требование 

Рамблер 2 часа назад
Оппозиционная фракция «Елк» в Совете старейшин мэрии Еревана потребовала отставки мэра города Тарона Маргаряна, передает «Интерфакс».
Волна протестов в Армении продолжается с 13 апреля, когда стало известно о выдвижении бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 17 апреля Саргсян был избран на этот пост, а 23 апреля добровольно покинул его на фоне продолжающихся митингов. Вслед за Саргсяном в отставку ушел весь кабинет министров Армении.
25 апреля акции протеста были возобновлены. Оппозиция во главе с депутатом Николом Пашиняном требуют отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.
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Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян предложил провести в стране досрочные парламентские выборы.
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