Трамп сообщил о встрече с Ким Чен Ыном «в ближайшие недели»

"Похоже, это (денуклеаризация Корейского полуострова — "Газета.Ru" ) может произойти", — сказал Трамп на встрече с американскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

Он также выразил надежду на то, что КНДР и Южная Корея «смогут когда-нибудь жить в гармонии, процветании и мире».