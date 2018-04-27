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Трамп сообщил о встрече с Ким Чен Ыном «в ближайшие недели»
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Трамп сообщил о встрече с Ким Чен Ыном «в ближайшие недели» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в течение нескольких недель встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Reuters.
"Похоже, это (денуклеаризация Корейского полуострова — "Газета.Ru") может произойти", — сказал Трамп на встрече с американскими спортсменами, принимавшими участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.
Он также выразил надежду на то, что КНДР и Южная Корея «смогут когда-нибудь жить в гармонии, процветании и мире».
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что говорить о денуклеаризации КНДР преждевременно, и сначала необходимо предоставить стране другой способ обеспечения безопасности.
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