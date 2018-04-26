Столтенберг анонсировал совещание по России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга перед встречей министров иностранных дел стран-членов альянса, которая состоится 27 апреля, заявил о важности поддержания диалога с Россией , несмотря на её опасные действия.

«Мы начнём встречу с обсуждения России. В течение последних нескольких лет Москва демонстрировала опасное поведение», — сказал он.

В качестве примера он привёл «аннексирование Крыма , дестабилизацию ситуации на востоке Украины , вмешательство в демократические процессы Европы, кибератаки и дезинформацию».

«Россия также поддерживает власти Сирии, которые неоднократно применяли химическое оружие против населения страны», — заявил Столтенберг, отметив также возможность причастности России к инциденту в Солсбери.

По его словам, страны НАТО сплотились в качестве ответа на эти действия.

Столтенберг заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.

«НАТО остаётся открытым для конструктивного диалога с Россией», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается изолировать Россию.