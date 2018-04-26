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Столтенберг анонсировал совещание по России
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Столтенберг анонсировал совещание по России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга перед встречей министров иностранных дел стран-членов альянса, которая состоится 27 апреля, заявил о важности поддержания диалога с Россией, несмотря на её опасные действия.
«Мы начнём встречу с обсуждения России. В течение последних нескольких лет Москва демонстрировала опасное поведение», — сказал он.
В качестве примера он привёл «аннексирование Крыма, дестабилизацию ситуации на востоке Украины, вмешательство в демократические процессы Европы, кибератаки и дезинформацию».
«Россия также поддерживает власти Сирии, которые неоднократно применяли химическое оружие против населения страны», — заявил Столтенберг, отметив также возможность причастности России к инциденту в Солсбери.
По его словам, страны НАТО сплотились в качестве ответа на эти действия.
Столтенберг заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.
«НАТО остаётся открытым для конструктивного диалога с Россией», — заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не собирается изолировать Россию.
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Комментарии84  Ещё 15 источников 
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