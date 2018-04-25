На Украине сообщили о десятом уголовном деле против Порошенко

Украинский суд обязал правоохранительные органы возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко . Об этом в своем Facebook сообщил юрист, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое», — указал юрист. «В этот раз речь идет о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента», — добавил он.

По его словам, следствию предстоит выяснить, был ли Порошенко создателем «преступной организации», или же за него это сделали «дорогие друзья», а сам он ничего об этом не знал. Адвокат утверждает, что эта организация была создана для того, чтобы «Порошенко и далее незаконно через офшорные компании продолжал контролировать фабрику Roshen и реализовывать схему по уклонению от уплаты налогов».

Кузьмин добавил, что ранее суды Украины уже обязывали правоохранительные органы страны проводить расследования по его заявлениям, в том числе, «по факту государственной измены Порошенко при финансировании российской армии через принадлежащую ему липецкую фабрику Roshen; по факту незаконного обогащения Порошенко по делу "Укргаздобычи" по факту незаконного лишения президентом Порошенко украинского гражданства [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили; по факту избиения и незаконного выдворения по указанию Порошенко в Грузию охранников и водителей Саакашвили; о даче взяток президентом Порошенко депутатам Верховной Рады за назначение генерального прокурора; по докладу ООН о фактах существования в Украине тайных тюрем СБУ ; по докладу ООН о фактах несудебных казней и пыток в зоне АТО; о злоупотреблении Украиной объявлением в розыск оппонентов власти каналами Интерпола ; о незаконном вмешательства Украины в выборы США ».

При этом юрист не указал, были ли после проверок возбуждены уголовные дела. Тем не менее, Кузьмин понадеялся, что «к началу предвыборной кампании [2019 года] избирателям продемонстрируют результаты расследования всех перечисленных дел, что очень поможет определиться с выбором кандидата».