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Разведку США взволновали поставки из Ирана в Сирию
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Разведку США взволновали таинственные поставки из Ирана в Сирию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Vahid Salemi / AP
Разведывательные службы США изучают подозрительные грузовые авиаперелеты из Ирана в Сирию. Об этом CNN сообщили источники в американской администрации.
По их информации, Тегеран может направлять Дамаску системы вооружений, которые в дальнейшем могут использоваться правительственными силами или иранскими частями. О полетах осведомлены США и Израиль, они опасаются, что оружие, которое может находиться среди груза, будет применено для угроз еврейскому государству.
Как отмечается, переправка в Сирию вооружений — частое явление, однако последние полеты привлекли особое внимание, поскольку были совершены после совместного удара США, Франции и Великобритании по сирийским объектам. СNN указывает, что отношения между Ираном и Израилем также стали более напряженными в последнее время.
Телеканал уточняет, что только на этой неделе было зафиксировано как минимум два полета Ил-76 сирийских ВВС в Иран. Источник CNN отметил, что и другие рейсы транспортных самолетов привлекли внимание американцев.
США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении 6 апреля в городе Дума войсками президента Сирии Башара Асада во время операции по освобождению населенного пункта от боевиков. Дамаск и Москва считают подобные обвинения провокацией. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила.
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