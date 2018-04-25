Поломка ГЛОНАСС, обращение «внука Гитлера» к РФ и другие события дня

Главные события среды

РФ показала обломки "умных" ракет Трампа

Сирийские военные передали России на изучение две неразорвавшиеся ракеты, в том числе знаменитый "Томагавк", которыми в числе 100 других снарядов западная коалиция нанесла удары по "химическим объектам", рассказал журналистам в среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

СК объяснил «золотой дождь» в Якутии

Причиной инцидента с самолётом авиакомпании «Нимбус», из которого в марте при взлёте в аэропорту Якутска выпало несколько тонн золота и серебра в слитках, стали нарушения правил транспортировки грузов.

У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах

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Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что по итогам изучения «панамских документов», а также райского и английского досье, служба выявила сомнительные операции на несколько миллиардов рублей.

"Внук Гитлера" обратился к России за помощью

Журналисты НТВ разыскали француза, который называет себя внуком Адольфа Гитлера. Ранее европейские СМИ сообщали, что у фюрера Третьего рейха мог быть внебрачный сын — Жан Лоре.

Минтруд успокоил россиян

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в размере 256 млрд рублей в текущем году носит технический характер и не скажется на выплате пенсий и пособий, сообщает в среду пресс-служба Минтруда.

Украина арестовала "доверенное лицо Путина"

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Суд украинского Херсона арестовал женщину, подозреваемую в госизмене, сообщила на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь «прокуратуры автономной республики Крым» — структуры, работающей в составе Генеральной прокуратуры Украины.

ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

За последние несколько дней сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя, сообщает «Интерфакс».

Путин обвинил Запад в невольной помощи террористам

Президент России Владимир Путин заявил, что применение военной силы некоторыми странами в обход Совета Безопасности ООН фактически играет на руку террористам и экстремистам.

Разработчик "Новичка" попал в больницу

Химика Владимира Углева, который принимал участие в создании нервно-паралитического вещества «Новичок», сбила машина.

Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду

На турнире в Могилеве матч между российской командой "Русь" и словацкой "Банской Быстрицой" был прерван на 12-й минуте из-за массовой драки между 16-летними хоккеистами.

Стало известно о судьбе Крушельницкого

Попавшегося на употреблении допинга керлингиста Александра Крушельницкого вскоре дисквалифицируют. Об этом, как сообщает

«Чемпионат», рассказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.